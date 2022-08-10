Соучредитель шведского отделения Amnesty International Пер Вестберг вышел из организации после публикации доклада о нарушении ВСУ законов войны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Соучредитель шведского отделения Amnesty International Пер Вестберг объявил о выходе из этой правозащитной организации после того, как она опубликовал доклад, в котором говорилось, что украинские военные нарушают законы войны.

Об этом Вестберг сообщил изданию Svenska Dagbladet.

С тяжелым сердцем из-за заявлений Amnesty о войне в Украине я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество.

Вестберг отметил, что вначале Amnesty International занималась вопросами освобождения заключенных. «С тех пор она постепенно, иногда спорно, расширила свой мандат и стала еще одной, безусловно, заметной организацией с определенным влиянием», — заявил он.

Пер Вестберг с конца 1970-х и до середины 1980-х был главным редактором одной из крупнейших шведских газет Dagens Nyheter, а также председателем Международного ПЕН-клуба. Вестберг также известен как писатель, он входит в Нобелевский комитет, выбирающий лауреатов премии по литературе.

Что говорилось в этом докладе

Amnesty International: Украина размещает военные базы в больницах и школах — это нарушает законы войны Но «никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России»

Что говорилось в этом докладе

Amnesty International: Украина размещает военные базы в больницах и школах — это нарушает законы войны Но «никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России»

Доклад Amnesty International был опубликован 4 августа. В нем говорилось, что ВСУ в нарушение гуманитарного права и законов войны создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах. В организации отметили, что такая практика «никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки.

Публикация вызвала крайне негативную реакцию в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил организацию в «аморальной избирательности». Украинский Центр стратегических коммуникаций заявил, что авторы доклада использовали в том числе показания людей, оказавшихся в тюрьмах или «фильтрационных лагерях» на оккупированных территориях.

Украинский офис Amnesty заявил, что не участвовал в создании доклада, а его глава Оксана Покальчук ушла в отставку.

Amnesty International через несколько дней после публикации резонансного доклада заявила, что не отказывается от приведенных в нем сведений, но сожалеет «о причиненной боли».

Еще о докладе Amnesty International и реакции на него

Киев заявил, что доклад Amnesty International (о том, что ВСУ нарушают законы войны) помогает российской пропаганде. И Москва действительно им воспользовалась «Медуза» показывает как

Еще о докладе Amnesty International и реакции на него

Киев заявил, что доклад Amnesty International (о том, что ВСУ нарушают законы войны) помогает российской пропаганде. И Москва действительно им воспользовалась «Медуза» показывает как