В Украине заявили, что для отчета Amnesty International о ВСУ использовались показания людей из «фильтрационных лагерей» на оккупированных территориях

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Для отчета правозащитной организации Amnesty International о нарушении законов войны со стороны украинской армии использовались в том числе показания людей, оказавшихся в тюрьмах или «фильтрационных лагерях» на оккупированных территориях Украины. Об этом заявил украинский .

Как стало известно Центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности, в процесс сбора показаний были вовлечены независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

В то же время большинство материалов для отчета было получено в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины: территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма.

В частности, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, опрос проводился среди «желающих» предоставить подобного рода информацию.

Центр стратегических коммуникаций заявил, что полученная таким способом информация не должна была использоваться Amnesty International, так как ее дали люди, находившиеся под давлением со стороны представителей России.

Иногда подобное «правильное» интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и выехать за пределы оккупированных территорий.

Кроме того, собранные журналистами и наемными волонтерами материалы также проходили проверку [со стороны] администраций учреждений и, в отдельных случаях, сотрудников ФСБ РФ.

Отчет Amnesty International был опубликован 4 августа. В нем говорилось, что ВСУ в нарушение гуманитарного права и законов войны создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах. В организации отметили, что такая практика «никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки».

В Украине отчет Amnesty вызвал возмущение политиков, правозащитников и журналистов. Президент страны Владимир Зеленский обвинил организацию в «аморальной избирательности». Украинский офис Amnesty заявил, что не участвовал в создании отчета. Глава офиса Оксана Покальчук после выхода отчета уволилась, заявив, что она и руководство Amnesty «разошлись ценностно».

7 августа организация заявила, что не отказывается от приведенных в отчете сведений, но сожалеет «о причиненной боли».

Подробнее о докладе Amnesty и реакциях на него

Киев заявил, что доклад Amnesty International (о том, что ВСУ нарушают законы войны) помогает российской пропаганде. И Москва действительно им воспользовалась «Медуза» показывает как

Подробнее о докладе Amnesty и реакциях на него

Киев заявил, что доклад Amnesty International (о том, что ВСУ нарушают законы войны) помогает российской пропаганде. И Москва действительно им воспользовалась «Медуза» показывает как