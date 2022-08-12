Российским пограничникам день службы на границе с Украиной будут засчитывать за два

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Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим пограничных органов федеральной службы безопасности и членам их семей». Согласно документу, день выполнения задач по охране границы, примыкающей к районам проведения , будет засчитываться за два.

Помимо этого, сотрудникам ФСБ, получившим ранение, травму или контузию на границе с Украиной, время непрерывного нахождения на лечении будет засчитываться из расчета один месяц военной службы за два.

4 августа Владимир Путин подписал поправки к закону «О ветеранах». Они распространили статус ветерана и инвалида боевых действий на сотрудников ФСБ, «отражавших вооруженное вторжение» на территорию РФ. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 11 июля. В пояснительной записке говорилось, что на статус ветерана боевых действий могут претендовать две тысячи человек, на статус инвалида — 10 человек.

Ранее Владимир Путин поручил выплачивать по пять миллионов рублей семьям пограничников, погибших на границе с Украиной.

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