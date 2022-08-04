Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий сотрудников ФСБ, «отражавших вооруженное вторжение» в Россию

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который распространяет статус ветерана и инвалида боевых действий на сотрудников ФСБ, «отражавших вооруженное вторжение» на территорию РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о военнослужащих органов ФСБ, которые служат на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне , ранее пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, пограничники «вносят свой вклад в обеспечение безопасности наших граждан и заслуживают поддержки государства».

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 11 июля. В пояснительной записке говорилось, что на статус ветерана боевых действий могут претендовать две тысячи военнослужащих ФСБ, на статус инвалида — 10 человек.

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В апреле Владимир Путин поручил выплачивать по пять миллионов рублей семьям пограничников, погибших на границе с Украиной.

7 июля президент РФ поддержал идею приравнять солдат самопровозглашенных ЛНР и ДНР в статусе к российским военнослужащим. «То же самое касается наших пограничников. Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен», — добавил он.

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