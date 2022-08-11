«ВКонтакте» заблокировал страницу «ОВД-Инфо» по решению Генпрокуратуры. Она обвинила проект в распространении «фейков» о войне

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Социальная сеть «Вконтакте» заблокировала сообщество правозащитного проекта по решению Генпрокуратуры. Об этом рассказал сам проект.

Генпрокуратура обвинила "ОВД-Инфо" в распространении недостоверной информации о «проводимой ВС РФ специальной военной операции, ее форме, способах ведения боевых действий», а также об атаках на гражданские объекты, жертвах среди мирного населения Украины и в рядах российской армии.

Также ведомство утверждает, что "ОВД-Инфо" распространял «фейки» относительно всеобщей мобилизации в России.

В декабре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо». Поводом стали статьи о , и акциях в поддержку Алексея Навального. Суд счел их оправданием терроризма и экстремизма.

После блокировки сайта "ОВД-Инфо" Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалить аккаунты организации. В ответ "ОВД-Инфо" опубликовал Change.org петицию, в которой призвал социальные сети и мессенджеры «не быть инструментом цензуры» и не блокировать аккаунты общественных организаций.

4 июля 2021 года Московский областной суд отменил решение Луховицкого районного суда, на основании которого был заблокирован сайт "ОВД-Инфо", и объявил судье выговор. В "ОВД-Инфо" заявили, что будет добиваться от Роскомнадзора разблокировки своего сайта, однако «не питают иллюзий», поскольку в России «заблокировали примерно всех».

Смотрите также Сколько сайтов заблокировали в России с начала войны? Отвечает генпрокурор РФ