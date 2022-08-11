«ВКонтакте» заблокировал страницу «ОВД-Инфо» по решению Генпрокуратуры. Она обвинила проект в распространении «фейков» о войне
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Социальная сеть «Вконтакте» заблокировала сообщество правозащитного проекта «ОВД-Инфо» по решению Генпрокуратуры. Об этом рассказал сам проект.
Генпрокуратура обвинила "ОВД-Инфо" в распространении недостоверной информации о «проводимой ВС РФ специальной военной операции, ее форме, способах ведения боевых действий», а также об атаках на гражданские объекты, жертвах среди мирного населения Украины и в рядах российской армии.
Также ведомство утверждает, что "ОВД-Инфо" распространял «фейки» относительно всеобщей мобилизации в России.
В декабре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо». Поводом стали статьи о «Хизб ут-Тахрир», «Свидетелях Иеговы» и акциях в поддержку Алексея Навального. Суд счел их оправданием терроризма и экстремизма.
После блокировки сайта "ОВД-Инфо" Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалить аккаунты организации. В ответ "ОВД-Инфо" опубликовал Change.org петицию, в которой призвал социальные сети и мессенджеры «не быть инструментом цензуры» и не блокировать аккаунты общественных организаций.
4 июля 2021 года Московский областной суд отменил решение Луховицкого районного суда, на основании которого был заблокирован сайт "ОВД-Инфо", и объявил судье выговор. В "ОВД-Инфо" заявили, что будет добиваться от Роскомнадзора разблокировки своего сайта, однако «не питают иллюзий», поскольку в России «заблокировали примерно всех».