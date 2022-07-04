Суд отменил решение о блокировке сайта «ОВД-Инфо». Судье объявили выговор

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Московский областной суд отменил решение о блокировке сайта , принятое Луховицким судом в декабре 2021 года, и отправил дело на новое рассмотрение. Об этом пишет со ссылкой на сам проект.

По словам адвоката Анастасии Саморуковой, вынесший декабрьское решение судья получил выговор за то, что «лишил доступа к правосудию» сооснователя проекта Григория Охотина, не давая ему возможности ознакомиться с материалами дела и подать жалобу. «Выговор судье — это вообще не самая частая история», — сказала она.

Из сообщения «ОВД-Инфо» следует, что решение было отменено в ходе обжалования отказа предыдущей инстанции позволить проекту подать апелляцию. «Обычно это [отмена решения] происходит, если в первой инстанции суд совершил такие ошибки, которые невозможно исправить в апелляции», — заявила адвокат.

По словам Григория Охотина, «ОВД-Инфо» будет добиваться от Роскомнадзора исполнения нового решения суда, однако «не питают иллюзий», поскольку за прошедшее время в России «заблокировали примерно всех, а по новому законодательству для этого не нужно уже вообще ничего и никого, только соответствующее политическое решение».

Поводом для блокировки «ОВД-Инфо» стало якобы размещение на сайте проекта информации, оправдывающей экстремистскую и террористическую деятельность. Судя по решению суда, речь шла о статьях, в частности, про , , протестах в связи с задержанием Алексея Навального. В «ОВД-Инфо» претензия прокуратуры назвали «бредом».