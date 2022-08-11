Семьям российских солдат, погибших в Украине, присылают похоронки на советских бланках 1974 года

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Правозащитница Марина Литвинович опубликовала в своем телеграм-канале фотографию извещения о смерти, которые получают родственники погибших в Украине российских военнослужащих. Эти бланки были напечатаны в Советском Союзе — в 1974 году. Они являются «документом», дающим право ходатайствовать о назначении пенсий и льгот, установленных законодательством СССР, пишет Литвинович.

«Би-би-си» совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров собирает по открытым источникам информацию о потерях армии РФ в Украине. По данным «Би-би-си» на 8 августа, в боях погибли 5424 солдата и офицера из России.

По утверждению Генштаба ВСУ, к 11 августа потери российской армии в Украине — около 43 тысяч военнослужащих. В конце июля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что потери России могли составить 15 тысяч убитыми и около 45 тысяч ранеными. Пентагон 8 августа оценил российские потери в 70-80 тысяч человек.

Россия после вторжения в Украину дважды официально сообщала о своих военных потерях. 2 марта Минобороны РФ заявило о 498 погибших и 1597 раненых, 25 марта — о 1351 погибшем и 3825 раненых.

Что говорят дети российских военных, погибших в Украине

«Я хочу мира во всем мире. И чтобы папа вернулся домой» «Медуза» поговорила с детьми тех, кто отправился воевать с Украиной — и в итоге погиб или пропал без вести

Что говорят дети российских военных, погибших в Украине

«Я хочу мира во всем мире. И чтобы папа вернулся домой» «Медуза» поговорила с детьми тех, кто отправился воевать с Украиной — и в итоге погиб или пропал без вести