Власти РФ заморозили продажу российских активов Fortum и Enel

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Итальянская компания Enel и финская Fortum, решившие покинуть российский рынок, не смогли продать активы, пишет «Коммерсант». Сделки заморожены из-за подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 5 августа указа, запрещающего акционерам из «недружественных» стран продавать доли в стратегических компаниях и банках без специального разрешения.

Enel и Fortum работают в сфере энергетики и на них распространяется действие этого указа. Enel, напоминает издание, в середине июня объявила о продаже контрольного пакета в 56,43% акций в российской «дочке» ЛУКОЙЛу и инвестфонду «Газпромбанк-Фрезия» за 137 миллионов евро.

Fortum, пишет «Коммерсант», активно собирал заявки покупателей на свои российские активы. По данным издания, интерес к компании «Фортум», где финскому концерну принадлежит 98,25%, проявили Газпромбанк, АФК «Система», а также Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. Однако сделка также была заморожена, сообщили источники издания, причем произошло это в июле — еще до выхода указа.

После начала войны сотни иностранных компаний из разных сфер экономики объявили о приостановке работы в России или об уходе с российского рынка.

Активы некоторых компаний были переведены в госсобственность, например, автозавод в Москве и доля в «АвтоВАЗе», принадлежавшие Renault, и компания «Сахалин Энерджи» — оператор проекта «Сахалин-2», в рамках которого добывают газ и нефть на шельфе острова Сахалин.

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