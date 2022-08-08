Покупатель отказался от украинского зерна на сухогрузе «Разони». Это первое судно, вышедшее из украинского порта после начала войны

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Покупатель отказался от украинской кукурузы, которую перевозит сухогруз «Разони», шедший из Одессы в ливанский порт Триполи. Об этом сообщило посольство Украины в Ливане.

Дипломатическое представительство опубликовало в твиттере фотографию «Разони» и написало, что, по данным грузоотправителя, покупатель в Ливане отказался принять груз, сославшись на более чем пятимесячную задержку с доставкой.

«Таким образом, грузоотправитель теперь ищет другого грузополучателя. Он может быть в Ливане либо в другой стране», — заявило украинское посольство.

Сухогруз «Разони» покинул порт Одессы 1 августа. Это было первое судно с украинским продовольствием, вышедшее из украинского порта после вторжения России. Сухогруз вез в Триполи 26 тысяч тонн кукурузы. К 7 августа он изменил свой первоначальный курс. На данный момент судно находится в Средиземном море у берегов Турции, его новое место назначения пока не определено.

После вторжения в Украину Россия захватила или заблокировала украинские порты в Черном море, которые до войны были основными центрами экспорта украинского продовольствия.

22 июля Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции договорились о возобновлении экспорта украинского зерна по Черному морю — через порты «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

В конце июля Египет отказался от контрактов, в рамках которых должен был получить из Украины 240 тысяч тонн зерна. Это произошло после того, как Египет посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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