МВД РФ объявило о задержании «директора сети» финансовой пирамиды Finiko, собравшей у вкладчиков более 5 миллионов долларов

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Задержана активная участница финансовой пирамиды Finiko Анна Серикова, которая привлекла более 5 миллионов долларов вкладчиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

45-летняя Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия и была объявлена в розыск, рассказала Волк.

По предварительным данным следствия, Серикова руководила подразделением Finiko на территории Ростовской области и Краснодарского края. В финансовой пирамиде она имела статус «директора сети».

Финансовая пирамида Finiko появилась в августе 2019 года в Казани. Finiko привлекала деньги россиян и иностранцев, обещая доходность 20–30% в месяц. Полученные средства от новых вкладчиков распределяли между участниками пирамиды. В сентябре 2021 года МВД РФ заявляло, что получило 3300 заявлений от жителей России и иностранцев, вложивших в финансовую пирамиду в общей сложности более одного миллиарда рублей. Другие источники говорили о как минимум семи миллиардах рублей, вложенных в финансовую пирамиду.

Один из сооснователей пирамиды — Кирилл Доронин — в июле 2021 года был задержан и помещен в СИЗО, а еще трое — Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтовичь — объявлены в розыск.

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В России рухнула финансовая пирамида Finiko. Люди вложили в нее миллионы (если не миллиарды) рублей, а теперь надеются вернуть их с помощью коллективной медитации