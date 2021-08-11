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Троих сооснователей финансовой пирамиды Finiko объявили в розыск. Четвертый — под арестом

Источник: ТАСС

Сооснователи финансовой пирамиды Finiko Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Татарстану.

«По Finiko у нас достаточно активная работа ведется и по розыску оставшихся трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества», — заявил представитель ведомства.

Еще один соосонователь Finiko Кирилл Доронин был задержан в Казани в конце июля по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Суд отправил Доронина под арест.

В МВД добавили, что большая работа проводится в отношении «звездочников» [главных рекрутеров финансовой организации], которые считают себя добросовестными получателями денежных средств. По ним будет приниматься отдельное процессуальное решение. Также ведется работа с сотрудниками офиса Finiko.

ТАСС
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