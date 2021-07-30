В Казани задержан создатель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин

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В Казани задержан Кирилл Доронин — основатель и «лицо» финансовой пирамиды Finiko, в которую вкладчики вложили десятки миллионов рублей. Об этом сообщает казанское издание «Бизнес Online» пока не приводя никаких подробностей.

В связи с Finiko возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере»). Дело завел СК по Татарстану в декабре 2020 года. Тогда в нем не было подозреваемых.

Ущерб от деятельности этой финансовой пирамиды только по официальным оценкам составил не менее 70 миллионов рублей.

Подобно про Finiko

В России рухнула финансовая пирамида Finiko. Люди вложили в нее миллионы (если не миллиарды) рублей, а теперь надеются вернуть их с помощью коллективной медитации

Подобно про Finiko

В России рухнула финансовая пирамида Finiko. Люди вложили в нее миллионы (если не миллиарды) рублей, а теперь надеются вернуть их с помощью коллективной медитации

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