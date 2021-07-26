В России рухнула финансовая пирамида Finiko. Люди вложили в нее миллионы (если не миллиарды) рублей, а теперь надеются вернуть их с помощью коллективной медитации

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Компания Finiko из Казани с 2019 года привлекала деньги россиян, обещая доходность 20-30% в месяц, но в июле 2021-го перестала выплачивать деньги вкладчикам. Незадолго до этого Центробанк предупредил: Finiko «имеет признаки финансовой пирамиды».

Finiko брала с клиентов минимум тысячу долларов. И начисляла премии тем, кто приводил новых участников

На одном из сайтов компании сказано, что «Финико — это автоматизированная система генерация прибыли», а работает она «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов».

Компания привлекала деньги клиентов и якобы передавала их «команде узконаправленных профессионалов», которые вкладывали средства в криптовалюты, валютные пары и нефть (а также якобы использовали другие финансовые инструменты). Один из клиентов Finiko рассказывал, что в компании «150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к доходности в 3-5% в день».

Компания предлагала три инвестиционные программы на выбор. По одной из них она изначально принимала от клиентов от тысячи долларов в биткоинах, обещая доход 20-30% в месяц (в дальнейшем сумма входа в пирамиду выросла в несколько раз).

По второй программе Finiko предлагала за десять месяцев закрыть «любую задолженность, кредит, ипотеку» клиента за 35% от суммы долга, перечисленной на счет компании. А в рамках третьей программы компания предлагала клиентам купить недвижимость или автомобиль за 35% от их стоимости и стать собственником через 120 дней после перевода денег.

Для начала работы клиенты должны были купить за биткоин или токен Tether внутреннюю валюту компании — цифроны, курс которых определяла сама компания. Кроме того, чтобы активировать свой депозит, клиентам нужно было купить еще один внутренний продукт — индекс CTI стоимостью в тысячу долларов. Как объясняли в Finiko, CTI — это «условное название», которое «включает в себя совокупность инструментов высоковолатильных, высокодоходных, высокорисковых».

В целом же в Finiko действовала сложная и многоуровневая реферальная программа с множеством условий. А часть вознаграждений участники пирамиды получали из взносов клиентов, которых они сами привели, пишет журнал «Компания».

Придумали Finiko четверо предпринимателей. Среди них — основатель «антиколлекторского агентства» и «крипто-Наполеон»

«Лицом» Finiko считается уроженец Казани Кирилл Доронин, который активно продвигает компанию, публикуя видео в своем инстаграме.

Казанское издание «Бизнес Online» пишет, что в начале 2010-х годов Доронин под псевдонимом «Кир Юрин» выпустил книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, как отмечает издание, она не пользовалась популярностью).

Доронин — серийный предприниматель, всего он был учредителем около 20 компаний. Среди прочего, он основал компанию Eskalat, которая позиционировала себя как «антиколлекторское агентство» и выкупала у банков долги граждан за 30% от суммы долга. TJournal отмечает, что Eskalat быстро закрылась и получила множество негативных отзывов.

Среди других основателей — Эдвард Сабиров, который называет себя «руководителем отдела трейдинга» Finiko. Ему среди прочего принадлежит 33,4% доли в ООО «З-Сити» — компании, которая, по собственному заявлению, собирается привлечь 70 миллиардов рублей инвестиций в застройку Иннополиса, города-спутника Казани.

В Иннополисе Сабиров стал партнером бывшего министра связи РФ Николая Никифорова. Никифоров говорил, что лично он не сомневается в честности Сабирова. «У меня нет сомнений в деловой репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вкладывает и в родной для него Татарстан», — говорил бывший министр.

Еще один основатель Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь (именно так записано в его паспорте), называвший себя человеком, который «связывает всю команду проекта». Также в число руководителей входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова), который появился в Finiko позже всех, в начале 2020 года. В компании он отвечает за кешбэк-сервис. Говоря о своей работе в Finiko, Сабиров называл себя «крипто-Наполеоном» и «крипто-казначеем».

«Медное кольцо, которое не согнешь, и маленькие три бриллианта», — говорил Зыгмунтовичь, описывая четверку основателей компании.

Перед крахом пирамиды компания перевела деньги вкладчиков в собственную криптовалюту. А потом остановила выплаты

1 декабре 2020 года компания Finiko выпустила собственную криптовалюту FNK, которая появилась на криптовалютных биржах. Сперва покупка криптовалюты была добровольной, но в июне 2021 года основатель компании Кирилл Доронин объявил, что Finiko переходит на расчеты с пользователями только в FNK, а «цифроны» останутся единицей измерения внутри платформы.

После этого объявления стоимость криптовалюты FNK выросла в девять раз, следует из данных Coinmarketcap. Если 16 июня одна монета стоила чуть больше 25 долларов, то уже 17 июня — больше 217 долларов. Затем курс начал снижаться. 26 июля за один FNK предлагали около 50 центов.

После скачка курса криптовалюты компания Finiko остановила выплаты клиентам. А 16 июля Кирилл Доронин во время прямого эфира в инстаграме заявил, что уже две недели не может связаться с другими основателями проекта. Доронин назвал себя скромной «говорящей головой», а остальных основателей — людьми, которые принимают решения. «Для меня это выглядит так, что меня, по сути, выперли из компании. Так я это трактую», — говорил он. Доронин пообещал обратиться в правоохранительные органы с заявлением на своих партнеров.

В ответ Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь заявили, что считают себя обманутыми. Они утверждают, что в начале июня перевели все деньги вкладчиков Finiko Кириллу Доронину. По их словам, Доронин попросил перевести ему деньги «для решения какой-то абстрактной задачи» — а спустя два-три часа после перевода заявил, что совершил транзакцию под угрозой. Партнеры отмечали, что это могло быть нападение «с ножом, автоматом» — и Доронина якобы ограбили на 50 миллионов долларов.

В начале июля блогер Андрей Алистаров заявил, что Доронин получил гражданство Турции. Кроме того, в соцсетях публиковали фото турецкого паспорта с фотографией Доронина и именем Onur Namik. Официальный ли это документ, неизвестно.

Сам Кирилл Доронин в июле 2021-го объявил о планах создать новую компанию. Изначально он говорил, что новый бизнес будет подконтролен только ему — и он сможет «запустить прибыль в ликвидность токена». Однако позже он призвал своих партнеров по Finiko присоединиться и отметил, что не обижается на них.

В России и Казахстане на создателей Finiko возбудили уголовные дела

В декабре 2020 года — спустя неделю после запуска криптовалюты FNK — казанские следователи возбудили против организаторов финансовой пирамиды Finiko. По версии следствия, компания привлекала деньги клиентов, обещая инвестировать их в фондовые рынки, криптовалюту и другие инструменты. При этом, по данным следствия, у компании не было лицензии на такие операции. Также она не зарегистрирована в государственных реестрах и налоговых органах.

Следователи провели обыски в пяти казанских офисах, связанных с Finiko. «Это одна из крупнейших экономических спецопераций в Татарстане как минимум за последние годы», — говорил источник «Бизнес Online» в правоохранительных органах.

А Кирилл Доронин сообщил, что оперативники изъяли компьютеры и телефоны. «Это некритично. Международной работе не мешает», — добавлял он.

Прокуратура Татарстана сообщила, что подозреваемые по делу Finiko получили от клиентов не менее 80 миллионов рублей. Но сумма ущерба, указывает «Бизнес Online», может быть в несколько раз больше. Несколько источников издания отмечали, что с момента своего возникновения в августе 2019 года Finiko привлекла почти семь миллиардов рублей. Официально эти данные не подтверждены.

В июле уголовное дело против Finiko возбудили и в Казахстане. Его расследуют по статье о создании и руководстве финансовой пирамидой. Прокуратура Алма-Аты, ведущая дела, сообщила, что всего клиентами Finiko были 165 тысяч человек.

Люди вкладывали в пирамиду миллионы — и даже брали для этого кредиты

Вот что они говорят некоторые вкладчики компании, согласившиеся поговорить с журналистами.

Namig (в комментарии TJournal)

Вложил 290 тысяч рублей, знакомые уговорили. Близкие вложили около 3,5 миллиона. До последнего были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 тысяч рублей гараж, который стоит 800 тысяч, чтобы решить вопрос с операцией ребенка. Уже передал заявление в полицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все написали заявление. Надеемся, что его посадят.

Татьяна из Мурманска (в комментарии «Газете.ру»):

Я тоже решила вложиться, так как захотела обеспечить себе и малышу, которого жду, безбедный декретный отпуск. Я наслушалась красивых историй, не спала пару ночей и взяла кредит <…> В итоге я потеряла все деньги. А кредит я взяла на восемь лет, платеж в месяц по 30 тысяч. Через два месяца я иду в декрет. Родные ничего не знают.

Демшина Р. из Альметьевска (в комментарии «Бизнес Online»):

Когда пошел у нас вывод в FNK, курс генерировался самой компанией. Мне пришло 1,6 тысячи долларов в виде FNK, выводились они по цене 29 долларов за один токен. В последующем я продала 1 FNK уже за 1,5 доллара. Потеря составила примерно 98%.

Андрей из Набережных Челнов (в комментарии «Бизнес Online»):

Зашли в Finiko мы в районе ноября 2020 года. Моя жена взяла кредит на себя в 250 тысяч рублей, чтобы можно было купить три «индекса». Затем еще взяли кредит в 250 тысяч, чтобы в Finiko зашел я <…>. В начале дела шли хорошо, мы даже строили планы. Не собирались разбогатеть, но дополнительный доход, конечно, хотелось <…> Мы остались с невыплаченным кредитом, я сейчас после операции дома, у меня реабилитация будет только три месяца! Как выплачивать кредит, не знаем.

Некоторые клиенты продолжают верить в Finiko. И устраивают коллективные медитации, чтобы вернуть деньги

Кирилл Доронин продолжает утверждать, что его новая компания рассчитается со всеми вкладчиками в течение полугода. Он предложил клиентам Finiko обращаться к нему с заявлением на возврат денег. При этом он просит доказать законность происхождения средств, вложенных в Finiko.

Часть вкладчиков поверило в это. В комментариях в инстаграме Доронина некоторые клиенты Finiko до сих пор продолжают хвалить основателя компании и его команду.

А часть пострадавших и вовсе предлагает устроить коллективную медитацию, чтобы вкладчики Finiko смогли получить назад свои деньги. Такое предложение появилось в одном из закрытых чатов в телеграме, скриншоты из которого опубликовали в сети.

В этом сообщении одна из вкладчиц предложила участникам чата вместе помедитировать в течение 15 минут и повторять следующую фразу: «Финико продолжает работать как прежде, все выплаты восстановлены. Благодарю Вселенную, себя, организаторов и каждого партнера».

Автор сообщения отметила, что «главное делать это с верой и безусловной любовью» — и тогда все получится.

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