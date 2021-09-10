МВД оценило ущерб от финансовой пирамиды Finiko в миллиард рублей

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МВД России получило 3300 заявлений от жителей России и иностранцев, пострадавших из-за деятельности финансовой пирамиды Finiko, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Заявления среди прочего подали жители США, Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана и Киргизии. Потерпевшие заявили об ущербе на сумму свыше одного миллиарда рублей, сказала Волк.

Полиция задержала четверых фигурантов уголовного дела о мошенничестве, которое возбудили из-за деятельности Finiko. Первым в конце июля задержали одного из основателей пирамиды Кирилла Доронина. В сентябре полицейские задержали участника пирамиды Ильгиза Шакирова, который привлек в Finiko 100 тысяч человек, и некую женщину, которая, по версии следствия, «привлекала новых вкладчиков, используя возможности сетевого маркетинга». Имя задержанной в сообщении МВД не приводится. Кого задержали четвертым, не уточняется.

В МВД отметили, что суды наложили арест на имущество обвиняемых на 110 миллионов рублей.

Финансовая пирамида Finiko появилась в августе 2019 года в Казани. Finiko привлекала деньги россиян и иностранцев, обещая доходность 20–30% в месяц. Полученные средства от новых вкладчиков распределяли между участниками пирамиды.

Первоначально в прокуратуре Татарстана говорили, что ущерб от деятельности Finiko составил не менее 80 миллионов рублей. При этом источники казанского издания «Бизнес Online» говорили, что с момента своего возникновения Finiko привлекла почти семь миллиардов рублей.

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