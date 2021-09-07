По делу Finiko задержан Ильгиз Шакиров, который привлек в финансовую пирамиду 100 тысяч человек

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В рамках расследования дела о финансовой пирамиде Finiko задержан Ильгиз Шакиров. Как сообщает «Бизнес Online», Шакиров за несколько лет привлек в финансовую пирамиду более 100 тысяч вкладчиков и получил за это статус «вице-президента».

По данным издания, Шакиров был задержан в понедельник, 6 сентября, в Татарстане, где он живет. Шакиров, предполагает «Бизнес Online», был связан с основателями пирамиды.

Ранее один из сооснователей пирамиды — Кирилл Доронин — был задержан и помещен в СИЗО, а еще трое — Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтовичь — объявлены в розыск.

«Бизнес Online» отмечает, что он стал первым непосредственным участником пирамиды, задержанным в рамках расследования дела. Правоохранительные органы, отмечает издание, собираются заняться и другими «апостолами Finiko», которые активно привлекали средства вкладчиков в финансовую пирамиду.

Компания Finiko из Казани с 2019 года привлекала деньги россиян, обещая доходность 20–30% в месяц. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. В июле 2021 года компания перестала выплачивать деньги вкладчикам. По данным правоохранительных органов, Finiko привлекла не менее 80 миллионов рублей. Однако реальная сумма вложенных в финансовую пирамиду средств, отмечали источники СМИ, может быть значительно больше.

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В России рухнула финансовая пирамида Finiko. Люди вложили в нее миллионы (если не миллиарды) рублей, а теперь надеются вернуть их с помощью коллективной медитации

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