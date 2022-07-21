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Страны не разрешили президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на своем саммите в Парагвае, сообщил замглавы МИД Парагвая Рауль Кано.

«Украинская сторона уже была уведомлена о том, что в этих условиях нет возможности для разговора президента Украины с Меркосур», — заявил замминистра. Он объяснил, что страны, входящие в объединение, не смогли достичь консенсуса по этому вопросу.

Ранее Зеленский обратился к президенту Парагвая Марио Абдо Бенитеса с предложением позволить ему выступить с посланием к участникам саммита Меркосур 21 июля.

После начала российского вторжения в Украину Владимир Зеленский неоднократно выступал с видеообращениями на различных международных площадках, например, на заседании Совбеза ООН, на открытии Каннском кинофестивале или на церемонии награждения «Грэмми». При этом в марте Зеленскому отказали в выступлении на премии «Оскар», несмотря на призывы голливудских актеров.

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