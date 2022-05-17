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На церемонии открытия Каннского международного кинофестиваля показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Andreas Rentz / Getty Images

В девятиминутной речи, цитаты из которой приводит The Guardian, Зеленский, в числе прочего, упомянул фильм Фрэнсиса Форда Копполы о войне во Вьетнаме «Апокалипсис сегодня» и «Великого диктатора» с Чарли Чаплином в главной роли, проведя параллели между изображением войны и диктатуры на экране и тем, с чем в данный момент сталкивается Украина.

«Мы продолжаем сражаться. У нас нет другого выбора, кроме как продолжать сражаться за нашу свободу», — сказал Зеленский. «Я уверен — диктатор проиграет, — заявил он. — Мы выиграем эту войну. Слава Украине!»

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Международный кинофестиваль в Каннах в 2022 году проходит с 17 по 28 мая. В основном конкурсе участвует лента российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». В рамках специальных показов представят фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Естественная история разрушений», а за приз «Особый взгляд» и «Золотую камеру» будет бороться режиссер из Украины Максим Наконечный со «Взглядом мотылька»

Также в Каннах покажут фильм «Мариуполис 2» литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса, погибшего в Мариуполе во время съемок.

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