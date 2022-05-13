Фильм документалиста Мантаса Кведаравичюса, который он снимал перед гибелью в Мариуполе, покажут в Каннах
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Каннский кинофестиваль покажет фильм «Мариуполис 2» погибшего в Мариуполе литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса.
Картина смонтирована из материала, который Кведаравичюс снимал перед гибелью. Материал сохранила его невеста Анна Билоброва — она находилась вместе с ним в Мариуполе. Билоброва смонтировала «Мариуполис 2» вместе с монтажером Дуней Сычевой, уже работавшей с Кведаравичюсом.
«С огромной силой и чувствительностью „Мариуполис 2“ показывает жизнь, которая продолжается во время бомбардировок, и демонстрирует образы, которые передают и трагедию, и надежду», — сказано в пресс-релизе фестиваля.
О гибели Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе стало известно в начале апреля. Изначально сообщалось, что в его машину попала ракета. Позже появилась информация, что его захватили и убили российские военные.