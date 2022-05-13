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Фильм документалиста Мантаса Кведаравичюса, который он снимал перед гибелью в Мариуполе, покажут в Каннах

Источник: Каннский кинофестиваль

Каннский кинофестиваль покажет фильм «Мариуполис 2» погибшего в Мариуполе литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса.

Картина смонтирована из материала, который Кведаравичюс снимал перед гибелью. Материал сохранила его невеста Анна Билоброва — она находилась вместе с ним в Мариуполе. Билоброва смонтировала «Мариуполис 2» вместе с монтажером Дуней Сычевой, уже работавшей с Кведаравичюсом.

«С огромной силой и чувствительностью „Мариуполис 2“ показывает жизнь, которая продолжается во время бомбардировок, и демонстрирует образы, которые передают и трагедию, и надежду», — сказано в пресс-релизе фестиваля.

О гибели Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе стало известно в начале апреля. Изначально сообщалось, что в его машину попала ракета. Позже появилась информация, что его захватили и убили российские военные.

О Мантасе Кведаравичюсе

Поэт крупного плана Антон Долин — о режиссере-документалисте Мантасе Кведаравичюсе, который был убит в Мариуполе, снимая фильм о войне

О Мантасе Кведаравичюсе

Поэт крупного плана Антон Долин — о режиссере-документалисте Мантасе Кведаравичюсе, который был убит в Мариуполе, снимая фильм о войне

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