В Мариуполе погиб литовский документалист Мантас Кведаравичюс

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Литовский режиссер, документалист Мантас Кведаравичюс погиб в Мариуполе, сообщил основатель кинофестиваля «Артдокфест» Виталий Манский. Погибшему режиссеру было 45 лет.

Capital Pictures

В машину, в которой ехал режиссер, попала ракета, пишут литовские СМИ. По их данным, Кведаравичюса срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

В 2016 году Кведаравичюс снял фильм «Мариуполис» о войне в Донбассе. Его мировая премьера состоялась на Берлинском международном кинофестивале.

13 марта стало известно о гибели американского документалиста Брента Рено в Ирпене Киевской области. Через 10 дней в Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина, работавшая по редакционному заданию . 1 апреля в селе Гута-Межигорская в Вышгородском районе Киевской области нашли тело украинского фотографа Максима Левина.

О фильме Кведаравичюса «Мариуполис»

Артдокфест. Мариуполис Фильм о жизни в Донецкой области во время военных действий

О фильме Кведаравичюса «Мариуполис»

Артдокфест. Мариуполис Фильм о жизни в Донецкой области во время военных действий