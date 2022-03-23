В Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина

До прихода в The Insider Оксана работала в Фонде борьбы с коррупцией. После внесения организации в список экстремистских она вынуждена была уехать из России. В качестве корреспондента Оксана поехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева. The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны.

The Insider