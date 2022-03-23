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В Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина

Источник: The Insider

Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве.

Страница Оксаны Баулиной в Facebook

Как сообщает издание, Баулина по редакционному заданию снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района Киева и попала под новый ракетный обстрел. Вместе с ней погиб еще один гражданский, также ранены и госпитализированы двое сопровождавших ее людей.

До прихода в The Insider Оксана работала в Фонде борьбы с коррупцией. После внесения организации в список экстремистских она вынуждена была уехать из России. В качестве корреспондента Оксана поехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева. The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны.

The Insider
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