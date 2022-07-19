SVT сообщило о гибели в Донбассе 28-летнего шведского военного

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В зоне боевых действий в Донбассе погиб 28-летний гражданин Швеции, ранее служивший в подразделении Военно-воздушных сил, дислоцированном в Уппсале, в звании лейтенанта. По данным Шведского телевидения (SVT), он погиб от ранения в грудь при разрыве гранаты. Другие подробности, в том числе имя погибшего, пока не раскрываются.

Источник SVT подчеркнул, что погибший «не был наемником или солдатом удачи, он был хорошим парнем, который хотел сделать что-то (полезное)». В Украине, добавил собеседник SVT, он находился пару месяцев.

В Украине, пишет SVT, по неофициальным данным воюют несколько сотен граждан Швеции — как в Интернациональном легионе, созданном властями Украины после начала войны, так и в подразделениях ВСУ.

По законам Швеции, действующие военные не могут воевать на стороне какой-либо другой страны. Некоторые из тех, кто воюет в Украине выполнили требования и уволились со службы, но есть и те, кто поехал в зону боевых действий, не подав формально в отставку.

В МИД Швеции в ответ на запрос SVT сообщили, что вместе с украинской стороной проверяют информацию о гибели в Донбассе соотечественника, добавив, что «сложившиеся в Украине обстоятельства усложняют эту работу».

В июне в самопровозглашенной ДНР приговорили к смертной казни двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна. Их обвинили в наемничестве из-за того, что они воевали на стороне Украины. Известно еще как минимум о четырех британцах, попавших в плен, включая парамедика полка «Азов» Джона Хардинг. В июле двум гражданам Великобритании — Дилану Хилли и Эндрю Хиллу — предъявили обвинения в наемничестве, еще один — Пол Ури, как заявили в ДНР, в плену умер.

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