В Белгороде полиция сорвала курсы первой помощи, приняв волонтеров за «сектантское движение»

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Полиция Белгорода приостановила проведение курсов первой помощи, которые местные волонтеры собирались провести 16 и 17 июля, сообщает издание «Фонарь».

Полицейские пришли в помещение, где прошло одно трехчасовое занятие и начиналось следующее, и потребовали от организаторов документы о том, что курсы согласованы с властями. Заместитель начальника городского управления МВД Денис Пузаков спросил у волонтеров, почему они проводят мероприятие:

Вы захотели просветить граждан РФ, славных жителей города Белгорода, как оказывается первая медицинская помощь. На основании чего? Что вас на это сподвигло? Данное мероприятие не согласовано… У меня есть сообщение от граждан РФ, славных жителей города Белгорода, что здесь проходит какое-то сектантское движение непонятное .

Полицейские вывели волонтеров и посетителей на улицу, где взяли у них показания и собрали паспортные данные. По данным «Фонаря», полицейские во время обыска нашли учебный инвентарь — бинты, манекены и повязки.

Организатор курсов первой помощи Михаил Золотов сказал журналистам, что курсы решили провести после того, как 3 июля Белгород подвергся ракетному удару. По его словам, волонтеры уведомили городскую администрацию и областное министерство молодежной политики о том, что 16 и 17 июля проведут занятия. В министерстве, по словам Золотова, в ответ предложили встретиться 18 июля и обсудить дальнейшие мероприятия.

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После российского вторжения в Украину Белгородская область, по данным ее властей, неоднократно подвергалась обстрелам, в результате которых гибли или получали ранения люди.

В ночь на 3 июля в центре Белгорода десятки домов получили повреждения после серии взрывов. В Минобороны РФ заявили, что украинские военные выпустили по городу три ракеты, которые сбили средства ПВО. В результате взрывов погибли пять человек, в том числе трое украинцев.

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«Мы ж не украинцы, не враги народа!» Репортаж «Медузы» и «7×7» из Белгорода — после сильнейшего обстрела города с начала войны

Самый масштабный обстрел Белгорода

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