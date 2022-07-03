Минобороны РФ обвинило Украину в ударе по Белгороду ракетами «Точка-У»

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Вооруженные силы Украины нанесли «преднамеренный удар» по жилым кварталам Белгорода тремя баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами, заявило Минобороны РФ.

Как утверждают в ведомстве, все ракеты были уничтожены средствами ПВО, однако обломки одной из них упали на жилой дом.

«Также российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 «Рейс», — рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, ракетный удар «целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов».

В ночь на 3 июля в центре Белгорода произошла серия взрывов, после чего загорелся жилой дом на улице Маяковского. Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, в результате погибли три человека и еще четверо получили ранения. В общей сложности в городе были повреждены 11 многоквартирных и 39 частных жилых домов. При этом пять из них разрушены полностью.

Что произошло в Белгороде

Из-за взрывов в центре Белгорода повреждены десятки жилых домов. Погибли три человека

Что произошло в Белгороде

Из-за взрывов в центре Белгорода повреждены десятки жилых домов. Погибли три человека