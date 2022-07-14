Президент Шри-Ланки, бежавший из страны из-за протестов, прислал имейл о своей отставке

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, покинувший страну на фоне массовых протестов, объявил об отставке.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, вечером 14 июля глава Шри-Ланки прислал по электронной почте письмо о сложении своих полномочий спикеру парламента страны.

13 июля стало известно, что Раджапакса улетел из страны на Мальдивы. После этого он отправился в Сингапур. Местные власти заявили, что президент прибыл с частным визитом и не подавал прошения о предоставлении убежища.

По конституции Шри-Ланки президентские полномочия после отъезда Раджапаксы были возложены на премьер-министра Ранила Викрамасингхе. Это вызвало дополнительные протесты населения. В результате в стране было введено чрезвычайное положение, в столице Коломбо объявлен комендантский час.

Временные президентские полномочия теперь возложены на председателя парламента Махинду Япу Абейвардену. Ожидается, что нового президента Шри-Ланки парламентарии изберут 20 июля.

В минувшие выходные, на фоне крупнейшего экономического кризиса в Шри-Ланке, тысячи протестующих ворвались в резиденцию и офис президента, требуя его отставки. Готабая Раджапакса, как сообщалось, был эвакуирован. Протестующие также заняли дом премьер-министра Ранила Викрамасингхе (он, как и президент, согласился уйти в отставку) и подожгли здание. В результате столкновений с полицией пострадали более 100 человек.