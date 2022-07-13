Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну. За несколько часов до объявления об отставке

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну, сообщает Reuters со ссылкой заявление ланкийских Военно-воздушных сил.

«В соответствии с положениями Конституции и по запросу правительства ВВС Шри-Ланки сегодня рано утром предоставили самолет для перевозки президента, его жены и двух сотрудников службы безопасности на Мальдивы», — говорится в заявлении, которое цитирует Al Jazeera.

Позднее, как передает издание, отъезд президента подтвердил офис премьер-министра Шри-Ланки.

Готабая Раджапакса покинул Шри-Ланку за несколько часов до того, как должен был объявить о своей отставке. О том, что 13 июля он покинет свой пост, четыре дня назад заявил спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена.

Предполагается, что Раджапакса улетел до официального объявления об отставке, чтобы избежать задержания, пишет Al Jazeera.

9 июля, на фоне крупнейшего экономического кризиса в Шри-Ланке, тысячи протестующих ворвались в резиденцию и офис президента, требуя его отставки. Готабая Раджапакса, как сообщалось, был эвакуирован.

Протестующие также заняли дом премьер-министра Ранила Викрамасингхе (он, как и президент, согласился уйти в отставку) и подожгли здание. В результате столкновений с полицией пострадали более 100 человек.

20 июля парламент Шри-Ланки планирует избрать нового президента страны.