В ходе массовых протестов в Шри-Ланке, где демонстранты захватили дворец президента, пострадали больше 100 человек
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По последней информации, по меньшей мере 103 человека пострадали в ходе массовых протестов, прошедших 9 июля в Коломбо, столице Шри-Ланки, сообщает местное издание News First. По его данным, среди пострадавших 11 журналистов.
В национальной больнице Коломбо сообщили, что 55 человек госпитализированы, один пострадавший находится в отделении интенсивной терапии. Три человека получили огнестрельные ранения. О погибших не сообщается.
Полиция арестовала трех человек, которых подозревают в поджоге резиденции премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе.
9 июля на фоне крупнейшего экономического кризиса в Шри-Ланке десятки тысяч человек устроили акцию протеста в Коломбо. В демонстрациях участвовали жители разных частей страны. Они потребовали, чтобы президент Готабая Раджапакса и премьер-министр Ранил Викрамасингхе ушли в отставку. Протестующие ворвались в резиденцию президента и в его офис, а также подожгли резиденцию премьер-министра. Вечером глава правительства объявил, что 13 июля президент уйдет в отставку.