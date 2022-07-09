Спикер парламента Шри-Ланки анонсировал отставку президента

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Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена заявил, что президент страны Готабая Раджапакса информировал его о намерении уйти в отставку 13 июля.

Представители Раджапаксы к моменту публикации новости это не подтвердили.

Объявление было сделано после того, как 9 июля тысячи протестующих ворвались в резиденцию и офис президента Шри-Ланки, требуя его отставки. Сам Раджапакса был, по данным СМИ, заранее эвакуирован.

Позже протестующие ворвались в дом премьер-министра Ранила Викрамасингхе, ранее объявившего о готовности уйти в отставку, и подожгли здание. Где находился в этот момент Викрамасингхе, не сообщалось.

Протесты в Шри-Ланки идут на фоне тяжелейшего экономического кризиса. В стране рекордная инфляция, не хватает продуктов питания, лекарств и топлива.