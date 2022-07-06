Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Военные охраняют заправочную станцию Lanka IOC в Коломбо, пока люди стоят в очереди за топливом, 6 июля 2022 года Dinuka Liyanawatte / Reuters / Scanpix / LETA

6 июля президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил в твиттере, что провел «очень продуктивные» телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Поблагодарив его за всю поддержку, оказанную его правительством для преодоления проблем прошлого, я запросил помощь с кредитами для импорта топлива в Шри-Ланку, чтобы преодолеть текущие экономические проблемы», — заявил Раджапакса.

По его словам, он также попросить Владимира Путина возобновить работу компании «Аэрофлот» в Шри-Ланке. Авиаперевозчик в июне приостановил продажу билетов и коммерческие полеты в Коломбо, столицу Шри-Ланки, после того, как в местном аэропорту задержали Airbus A330, выполнявший рейс «Аэрофлота» из Москвы.

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что телефонный разговор состоялся по инициативе президента Шри-Ланки. «Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности в энергетике, сельскохозяйственной и транспортной областях», — сообщили в администрации президента РФ по итогам переговоров. Стороны подтвердили, что настроены на дальнейшее развитие дружественных связей.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Последние месяцы Шри-Ланка переживает тяжелейший экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. В Шри-Ланке — островном государстве на юге Азии с населением 22 миллиона человек — нет бензина и дизельного топлива, некоторых продуктов питания и лекарств. Страна также столкнулась с рекордно высокой инфляцией (в июне 2022-го — 54,6%) и длительными отключениями электричества. Президента Шри-Ланки обвиняют в плохом управлении, но он отказывается уйти в отставку.

Для охраны АЗС в Шри-Ланке используют вооруженных полицейских и военных. За дефицитными товарами выстраиваются очереди. По оценке ООН, четверо из пяти жителей Шри-Ланки пропускают приемы пищи, поскольку не могут себе этого позволить. В городах проходят массовые акции протеста, сопровождающиеся насилием.

Шри-Ланка не может закупать топливо и другие товары первой необходимости, поскольку валютные резервы Шри-Ланки истощены. Если в конце 2019 года резервы составляли 7,6 миллиарда долларов, то в марте 2020 года — 1,93 миллиарда долларов, а в апреле 2022 года — уже 50 миллионов долларов. В мае Шри-Ланка впервые в своей истории не смогла провести платеж по . BBC News пишет, у Шри-Ланки закончилась иностранная валюта, поскольку сейчас она импортирует на три миллиарда долларов больше, чем экспортирует. Правительство Шри-Ланки винит в кризисе пандемию коронавируса и падение туристического потока.

Всемирный банк ранее согласился выдать Шри-Ланке кредит на 600 миллионов долларов. Индия выделила 1,9 миллиарда долларов, а также готова дополнительно предоставить 1,5 миллиарда долларов на закупку импортных товаров. Шри-Ланка ведет переговоры с Китаем о реструктуризации долга в размере 6,5 миллиарда долларов. Страны G7 заявили, что готовы помочь Шри-Ланке.