Дочь Путина Катерина Тихонова стала сопредседателем совета РСПП по импортозамещению

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Глава Катерина Тихонова стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе РСПП.

Возглавил совет председатель РСПП Александр Шохин.

Совет создан для координации деятельности органов РСПП по вопросам импортозамещения, обобщения успешных практик замещения импортного оборудования, создания цифровых сервисов для поддержки импортозамещения и формирования законодательных инициатив, заявили в пресс-службе РСПП.

В начале июля в пресс-службе «Иннопрактики» заявили РБК, что Тихонова получила предложение войти в совет, но пока не дала согласие на это.

Агентства Reuters, Bloomberg, а также «Би-би-си» называли Катерину Тихонову младшей дочерью президента России Владимира Путина, источники «Медузы» также это подтверждали.

После вторжения России в Украину США и Евросоюз ввели санкции против Тихоновой и еще одной предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой. Кремль пообещал ответить на санкции, тем самым фактически признав родство Тихоновой и Воронцовой с президентом.

Помимо руководства «Иннопрактикой», Тихонова также является замдиректора Института математических исследований сложных систем МГУ и главой Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ.

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