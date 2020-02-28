Предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

дочь Владимира Путина, глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова возглавила Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта (ИИ) и интеллектуальных систем МГУ. Об этом «Ведомостям» рассказали в фонде «Иннопрактика».

Там заявили, что Институт искусственного интеллекта был создан в 2019 году наряду с другими девятью институтами перспективных исследований МГУ. Он займется фундаментальными и прикладными когнитивными исследованиями. Его главой Тихонову назначил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Институт искусственного интеллекта, как и другие институты перспективных исследований, будет финансироваться из программы развития МГУ. О какой сумме идет речь, не сообщается. Общее финансирование по этой программе в 2020 году составит 890 миллионов рублей, отмечают «Ведомости».

О планах создать на базе МГУ центр искусственного интеллекта в 2019 года заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Путин одобрил идею, назвал центр «одним из важнейших элементов реализации национальной стратегии развития» в сфере ИИ. Представитель РФПИ подтвердил «Ведомостям», что Институт искусственного интеллекта МГУ и есть та структура, о которой говорил Дмитриев, и что РФПИ — партнер института.

25 февраля канал «Россия 1» показал репортаж с участием другой предполагаемой дочери Владимира Путина, детского эндокринолога Марии Воронцовой. Сюжет был посвящен конгрессу по искусственному интеллекту в Общественной палате, на котором обсуждалось использование ИИ для борьбы с онкологическими заболеваниями. На конгрессе выступал в том числе глава РФПИ Кирилл Дмитриев.