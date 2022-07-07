«Ведомости»: сеть кофеен Starbucks нашла покупателя на свой российский бизнес

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя на свой бизнес в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на «двух консультантов, знающих это от самой компании».

Покупателем, скорее всего, станет ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил один из его знакомых. При этом сам Пинский ее подтверждать не стал.

Сделка может быть закрыта в конце июля. В нее войдут, в частности, права аренды площадей кофеен Starbucks — но без использования продукции и технологий компании. Новый владелец сети должен будет провести ребрендинг, отметил один из собеседников «Ведомостей».

Кофейни Starbucks появились в России в 2007 году. По состоянию на середину февраля 2022 года у Starbucks было 130 кофеен в российских городах.

После вторжения России в Украину Starbucks объявила о приостановке работы на российском рынке. С 10 марта ее кофейни не работали, а поставки продукции были остановлены. В конце мая компания объявила об уходе из России.

Ранее свой бизнес в РФ продали другие крупные западные сети общепита — в частности, Pizza Hut и McDonaldʼs (рестораны бренда после продажи были переименованы во «Вкусно и точка»).

В компанию Pinskiy&Co Антона Пинского входят рестораны Avocado Queen, Medusa, «Сыроварня», «Магадан», Simach, Novikov и другие.

Уход McDonaldʼs из России

«Становился лучшим сотрудником месяца, хотел продолжать карьеру. Все надежды практически рухнули» «Макдоналдс» все-таки уходит из России. Вот что об этом думают сотрудники сети

Уход McDonaldʼs из России

«Становился лучшим сотрудником месяца, хотел продолжать карьеру. Все надежды практически рухнули» «Макдоналдс» все-таки уходит из России. Вот что об этом думают сотрудники сети