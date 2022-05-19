McDonaldʼs нашел покупателя на российский бизнес. Активы продали Александру Говору
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Компания McDonaldʼs заключила договор о продаже своего российского бизнеса Александру Говору, сообщает «Интерфакс».
Сделку пока не одобрили регуляторы, но ожидается, что она будет закрыта в ближайшие недели.
По условиям сделки Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом. Покупатель также обязуется сохранить персонал и существующие условия для них как минимум на два года.
Кроме этого, новый владелец согласился взять на себя выплату зарплаты сотрудникам компании в 45 регионах в период до закрытия сделки и исполнить обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.
Сумма сделки не раскрывается.
Принадлежащая Александру Говору компания «ГиД» управляла 25 ресторанами McDonaldʼs в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Помимо компании «ГиД», Говор владеет нефтеперерабатывающей компаний «НефтеХимСервис», а также отелем Park Inn и сетью частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.
Источники, в том числе The Bell, называли Говора одним из основных претендентов на покупку российских активов McDonaldʼs.
McDonaldʼs после вторжения России в Украину объявил о приостановке работы большинства своих заведений в РФ. При этом компания заявила, что продолжит платить зарплату сотрудникам. 16 мая McDonaldʼs объявил, что из-за войны уходит из России и продает свой местный бизнес.