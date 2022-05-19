The Bell назвал возможных покупателей российского бизнеса McDonaldʼs. Это родственник Назарбаева и нефтяник из Новокузнецка

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российский бизнес сети McDonaldʼs, которая объявила об уходе из страны, достанется одному из крупнейших местных франчайзи. Об этом The Bell рассказали три источника, «следящих за судьбой компании».

Два из них назвали потенциальным покупателем компанию «СПП» казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. «СПП» управляет заведениями McDonaldʼs в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях. Также Боранбаеву принадлежит франшиза McDonaldʼs в Казахстане и Беларуси.

Несколько дней назад о том, что новыми владельцами российского бизнеса McDonaldʼs могут стать структуры Боранбаева, рассказали два источника «Коммерсанта».

Третий собеседник The Bell заявил, что бизнес McDonaldʼs в России может купить компания «ГиД» нефтяника из Новокузнецка Александра Говора. По данным на середину марта 2022 года, «ГиД» управляла 25 ресторанами McDonaldʼs в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

По словам одного из источников The Bell, о сделке могут объявить уже 19 мая.

Кайрат Боранбаев входил в список богатейших бизнесменов Казахстана. Он член семьи бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева: его дочь была замужем за внуком Назарбаева, умершим в 2020 году. Весной 2022 года Боранбаев подвергся уголовному преследованию — как и ряд других людей из окружения Назарбаева после зимних протестов. Его арестовали по делу о хищении.

Александр Говор, помимо компании «ГиД», владеет нефтеперерабатывающей компаний «НефтеХимСервис», а также отелем Park Inn и сетью частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.

16 мая компания McDonaldʼs объявила, что из-за войны уходит из России и продает свой местный бизнес. Рестораны, которые откроются на месте заведений McDonaldʼs, не смогут использовать название, логотип и меню сети.

Уход McDonaldʼs из России

«Становился лучшим сотрудником месяца, хотел продолжать карьеру. Все надежды практически рухнули» «Макдоналдс» все-таки уходит из России. Вот что об этом думают сотрудники сети

Уход McDonaldʼs из России

«Становился лучшим сотрудником месяца, хотел продолжать карьеру. Все надежды практически рухнули» «Макдоналдс» все-таки уходит из России. Вот что об этом думают сотрудники сети

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь