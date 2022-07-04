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На сайте проекта «Активный гражданин» мэрии Москвы завершилось голосование по выбору места в городе, которому следовало бы присвоить название «Площадь Луганской Народной Республики».

Всего в голосовании приняли участие 109 тысяч человек. Большинство — 57% или 62,3 тысячи человек — проголосовали за вариант около посольства Великобритании (территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат).

Другими вариантами были территории около консульства Германии и между посольствами Литвы и Бельгии.

Голосование было запущено после того, как в Москве появилась площадь Донецкой Народной Республики. Такой адрес присвоили территории около посольства США.

Американское посольство оставило на своем сайте прежний адрес — Большой Девятинский переулок, дом 8, а на главной странице заменило его координатами: 55,75566° N, 37,58028° E.

Как писали СМИ, в ходе обоих голосований московских бюджетников заставляли выбирать те варианты, которые в итоге победили в опросах.

После начала войны России против Украины некоторые страны Запада переименовали улицы, на которых располагаются дипломатические представительства РФ. Так, в Праге посольство РФ теперь находится на улице Украинских героев, в Вильнюсе — на улице Героев Украины, а в Риге — на улице Независимости Украины.

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