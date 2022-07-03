Посольство США заменило на сайте свой московский адрес координатами. Ранее мэрия Москвы переименовала его в «площадь ДНР»

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Посольство США в Москве удалило с главной страницы своего сайта адрес дипмиссии. Вместо названия улицы теперь указаны координаты: 55,75566° N, 37,58028° E.

Однако на внутренней странице сайта с информацией о местонахождении посольства и консульств США в России по-прежнему указан старый московский адрес — Большой Девятинский переулок, дом 8.

22 июня мэрия Москвы объявила об официальной смене адреса посольства США в России после того, как по результатам голосования территорию около представительства было решено назвать «площадью Донецкой Народной Республики».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась исчезновению адреса с сайта посольства, отметив, что США «были очень позитивно настроены на тему Донбасса и заявили буквально следующее: „Страна должна знать своих героев“».

Однако комментарий американских дипломатов о героях, который упомянула Захарова, касался защитников Донбасса — «украинских солдат, мужественно защищающих свою родину от Кремлевской агрессии».