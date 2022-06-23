Европейский вещательный союз подтвердил решение о переносе «Евровидения — 2023» из Украины. Где пройдет конкурс, пока неясно
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Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил свое решение о том, что «Евровидение — 2023» не состоится в Украине, которая стала победителем песенного конкурса в этом году.
«EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни „Евровидение“ в следующем году», — говорится в заявлении союза.
В EBU отметили, что такое решение продиктовано обязанностью организаторов обеспечить выполнение условий, гарантирующих безопасность всех, кто работает и участвует в мероприятии. По оценкам союза, речь идет примерно о 40 тысячах человек.
Организаторы отметили, что правила конкурса предусматривают перенос мероприятия в случае форс-мажорных ситуаций, в том числе продолжающейся войны. С участием украинской стороны союз определил ряд рисков, которые могут повлиять на подготовку мероприятия. Среди них — серьезный риск воздушных атак, которые могут привести к значительным жертвам.
В свою очередь независимые эксперты, опрошенные EBU, сообщили, что контрмеры, предложенные для смягчения угроз при планировании мероприятия в Украине, недостаточны, а риск возникновения событий с массовыми жертвами высок.
Принимая решение организаторы также приняли к сведению слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что война в Украине «может длиться годами», и нежелание делегаций и участников приезжать в страну из-за боевых действий.
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В 2022 году «Евровидение» выиграла украинская группа Kalush Orchestra с композицией «Stefania». По правилам страна, представители которой победили на «Евровидении», принимает у себя конкурс в следующем году.
17 июня Европейский вещательный союз объявил, что из-за военных действий конкурс не сможет состояться в каком-либо из украинских городов. Право проведения «Евровидения-2023» предложили передать Великобритании, чей представитель занял второе место на конкурсе в этом году.
Такое решение осудили в Украине. Британский премьер Борис Джонсон выступил за проведение конкурса «Евровидение» 2023 года в Украине.