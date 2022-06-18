Борис Джонсон: украинцам нужно дать шанс провести «Евровидение-2023»

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за проведение конкурса «Евровидение» 2023 года в Украине.

«Впереди еще целый год. К тому времени, когда начнется „Евровидение“, все будет хорошо, и я надеюсь, что украинцы его получат. Украинцы выиграли честно и справедливо, и им нужно дать шанс провести его», — заявил Джонсон, который накануне посетил Киев с не анонсированным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В 2022 году «Евровидение» выиграла украинская группа Kalush Orchestra с композицией «Stefania». По правилам страна, представители которой победили на «Евровидении», принимает у себя конкурс в следующем году. Однако 17 июня Европейский вещательный союз объявил, что из-за военных действий конкурс не сможет состояться в каком-либо из украинских городов. Право проведения «Евровидения-2023» предложили передать Великобритании, чей представитель занял второе место на конкурсе в этом году.

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