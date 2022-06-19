Казахстан призвал до 2045 года полностью ликвидировать ядерное оружие. В том числе из-за войны в Украине
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Власти Казахстана призвали другие страны, в том числе ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года. Об этом министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил в статье для Liter.kz.
«Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — пишет глава казахстанского МИДа.
Он отметил, что договоренности о полной ликвидации ядерного оружия можно прописать в итоговых документах первой конференции Договора о запрещении ядерного оружия, которая пройдет 21-23 июня в Вене.
Мухтар Тлеуберди добавил, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил, что по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, что делает возможность применения ядерного оружия «реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны».
Во время войны в Украине неоднократно возникал вопрос о возможном использовании Россией ядерного оружия. В конце февраля, через несколько дней после начала войны, президент России Владимир Путин приказал привести в режим особого несения дежурства так называемую ядерную триаду, к которой относятся различные типы баллистических ракет. Представители России говорили, что не собираются применять ядерное оружие.
В июне директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит заявил, что риск применения ядерного оружия в мире достиг пика со времен холодной войны.
17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Владимира Путина назвал самопровозглашенные ДНР и ЛНР квазигосударственными территориями и заявил, что, скорее всего, Казахстан не признает их.