Лавров заявил о новом этапе «спецоперации» в Украине. И пообещал не применять ядерное оружие

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу India Today, что Россия начинает следующую фазу «специальной операции» в Украине.

«Эта операция продолжится. Следующая фаза этой операции сейчас начинается. Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»). Лавров заявил, что «спецоперация» направлена «на полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

Глава МИД РФ также заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие в ходе «спецоперации». «Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях», — сказал Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Полная версия интервью Сергея Лаврова пока не опубликована. На сайте и в соцсетях телеканала India Today доступны только выдержки из интервью.

Во время войны в Украине неоднократно возникал вопрос о возможном использовании Россией ядерного оружия. В конце февраля, через несколько дней после начала войны, президент России Владимир Путин приказал привести в режим особого несения дежурства так называемую ядерную триаду, к которой относятся различные типы баллистических ракет.

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