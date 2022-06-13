SIPRI: риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны

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Директор Стокгольмского института исследования проблем мира ( ) Дэн Смит считает, что риск применения ядерного оружия в мире сейчас выше, чем когда-либо после холодной войны. Об этом говорится в ежегодном докладе организации о состоянии вооружений.

«Хотя в прошлом году были достигнуты значительные успехи в области контроля над ядерными вооружениями и ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем когда-либо после разгара холодной войны», — сказал директор SIPRI.

В докладе организации сказано, что продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, «и хотя общее количество ядерного оружия немного снизилось с января 2021 по январь 2022 года, но в следующем десятилетии оно, вероятно, возрастет».

По состоянию на начало 2022 года из 12 705 боеголовок около 9440 находились в военных запасах для потенциального использования. Из них около 2000 единиц — почти все из которых принадлежали России или США — находились в состоянии повышенной боевой готовности.

Россия и США вместе обладают более чем 90% всех запасов ядерного оружия в мире.

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