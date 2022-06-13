SIPRI: риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит считает, что риск применения ядерного оружия в мире сейчас выше, чем когда-либо после холодной войны. Об этом говорится в ежегодном докладе организации о состоянии вооружений.
«Хотя в прошлом году были достигнуты значительные успехи в области контроля над ядерными вооружениями и ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем когда-либо после разгара холодной войны», — сказал директор SIPRI.
В докладе организации сказано, что девять ядерных держав продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, «и хотя общее количество ядерного оружия немного снизилось с января 2021 по январь 2022 года, но в следующем десятилетии оно, вероятно, возрастет».
По состоянию на начало 2022 года из 12 705 боеголовок около 9440 находились в военных запасах для потенциального использования. Из них около 2000 единиц — почти все из которых принадлежали России или США — находились в состоянии повышенной боевой готовности.
Все члены «пятерки» (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США) продолжают расширять или модернизировать свои ядерные арсеналы и, похоже, повышают значимость ядерного оружия в своих военных стратегиях. Россия даже открыто угрожала возможным применением ядерного оружия в контексте войны в Украине (англ. яз.).
Россия и США вместе обладают более чем 90% всех запасов ядерного оружия в мире.