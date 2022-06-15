Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов, сместив с первого места Amazon

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Корпорация Apple заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира, сообщает Bloomberg.

Стоимость бренда Apple составитель рейтинга — компания Kantar — оценила в 947 миллиардов долларов. Самым дорогим брендом в мире Apple предыдущий раз становилась в 2015 году.

Лидер прошлогоднего рейтинга — Amazon — сместился сразу на третье место. Стоимость его бренда оценивается в 706 миллиардов долларов.

Вторую строчку занял Google, бренд которого оценили в 820 миллиардов долларов.

В десятку самых дорогих брендов впервые вошел Louis Vuitton, занявший 10 место с оценкой 124 миллиарда долларов.

Исследование Kantar пытается оценить влияние бренда на рыночную стоимость компании и способность генерировать продажи.

После российского вторжения в Украину сотни иностранных компаний объявили о приостановке работы в России. Amazon прекратил доставку товаров в Россию и Беларусь, Apple остановила продажи в России и отключила для российского рынка свой сервис оплаты Apple Pay, Louis Vuitton закрыл свои магазины и перестал ввозить свою продукцию в РФ.

Google еще до войны российские власти обвиняли в неудалении запрещенного контента и накладывали на него огромные штрафы. В мае стало известно, что российское юридическое лицо Google намерено объявить о банкротстве.

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