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Одна из крупнейших американских компаний Amazon прекращает отправку товаров в Россию и Беларусь, а также закрывает российским пользователям доступ к своему стриминговому сервису Amazon Prime Video. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Ранее от приема новых клиентов из РФ отказалось еще одно подразделение компании — облачный сервис Amazon Web Services.

Также 9 марта о приостановке коммерческой деятельности в России заявила компания Brown-Forman Corp., которая выпускает виски Jack Danielʼs, а крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle остановил инвестиции на территории страны.

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На фоне российского вторжения в Украину десятки крупных мировых компаний и брендов из самых разных сфер объявили о приостановке или прекращении деятельности в РФ.

Партия «Единая Россия» предложила национализировать активы компаний, уходящих с российского рынка. В Госдуму собираются внести законопроект, позволяющий вводить внешнее управление в компаниях, где более 25% принадлежат гражданам «недружественных» государств. Эту меру также предлагается применять к компаниям, которые прекращают свою деятельность. В партии заявили, что таким образом хотят «предупредить банкротство и сохранить рабочие места».

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