Российское юрлицо Google собирается объявить о банкротстве

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Компания ООО «Гугл» намерена обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом, следует из опубликованного ею уведомления. На это обратил внимание «Интерфакс».

«С 22 марта 2022 года [компания] предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств», — сказано в документе.

Как пишет «Интерфакс», по итогам 2021 года ООО «Гугл» впервые за долгое время получило чистый убыток. Он составил 26 миллиардов рублей.

После публикации новости пресс-служба Google заявила, что арест счета «сделал невозможным функционирование российского офиса». При этом компания заверила, что продолжит работать для российских пользователей.

В декабре 2021 года суд назначил компании «Гугл» оборотный (то есть зависимый от выручки) штраф в размере 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенного контента. В мае приставы завели дело о принудительном взыскании штрафа.

В 2022 году суд дважды арестовал имущество ООО «Гугл» на 500 миллионов рублей в качестве обеспечительных мер по искам о блокировке ютьюб-каналов НТВ и ТНТ.

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