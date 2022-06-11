Арестович заявил, что с начала войны погибли до 10 тысяч украинских военных

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что, по его оценке, с начала войны погибли до 10 тысяч украинских военных, сообщает ТСН.

«У нас в начале конфликта погибало 100 [человек] в сутки в среднем. Но в российской армии 1000 [человек] в сутки погибало в первые 20-30 дней. Сейчас 200-300 [россиян] погибают, не меньше», — сказал Арестович в разговоре с .

На вопрос Фейгина о том, можно ли исходя из таких подсчетов сказать, что украинская армия потеряла до 10 тысяч бойцов, Арестович ответил: «Да, где-то так».

В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей конфликтующих сторон. Относитесь к такой информации с осторожностью.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

В предыдущий раз власти Украины сообщали общие потери 16 апреля. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил CNN, что за время войны погибли от 2500 до 3000 украинских военных, еще около 10 тысяч получили ранения.

10 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что на войне ежедневно погибают от 100 до 200 украинских военных. Это максимальное число ежедневных потерь, о которых сообщали украинские власти.

Министерство обороны России дважды сообщало общие потери российских войск, в последний раз — 25 марта. Тогда ведомство заявило, что с начала «спецоперации» в Украине погиб 1351 российский военный, еще 3825 человек получили ранения.

«Русская служба Би-би-си» писала, что по состоянию на 10 июня российские власти публично подтвердили сообщения о гибели более 3500 человек.

Читайте также

Война Сто восьмой день

Читайте также

Война Сто восьмой день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь