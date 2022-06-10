Алексея Венедиктова объявили «иноагентом» из-за зарплаты на «Эхе Москвы»

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Основанием для внесения в список «иноагентов» бывшего главного редактора «Эха Москвы» стала его заработная плата на радиостанции и дивиденды от журнала «Дилетант», что российский Минюст посчитал иностранным финансированием. Об этом он сам сообщил в телеграм-канале.

Венедиктова объявили «иностранным агентом» 22 апреля. 7 июня журналист подал в суд на Минюст РФ, требуя отменить это решение.

Ранее министерство также назвало опосредованным иностранным финансированием гонорары политолога на «Эхе Москвы», что стало причиной объявления ее «иноагентом».

«Эхо Москвы» ликвидировали 3 марта по решению совета директоров. За два дня до этого Роскомнадзор заблокировал сайт радиостанции и отключил ее от эфира за «призывы к экстремизму».

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