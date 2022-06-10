Алексея Венедиктова объявили «иноагентом» из-за зарплаты на «Эхе Москвы»
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Основанием для внесения в список «иноагентов» бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова стала его заработная плата на радиостанции и дивиденды от журнала «Дилетант», что российский Минюст посчитал иностранным финансированием. Об этом он сам сообщил в телеграм-канале.
Венедиктова объявили «иностранным агентом» 22 апреля. 7 июня журналист подал в суд на Минюст РФ, требуя отменить это решение.
Ранее министерство также назвало опосредованным иностранным финансированием гонорары политолога Екатерины Шульман на «Эхе Москвы», что стало причиной объявления ее «иноагентом».
«Эхо Москвы» ликвидировали 3 марта по решению совета директоров. За два дня до этого Роскомнадзор заблокировал сайт радиостанции и отключил ее от эфира за «призывы к экстремизму».