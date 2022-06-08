Минюст счел иностранным финансированием гонорары Екатерины Шульман на «Эхе Москвы». Радиостанцией владела структура «Газпрома»

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Министерство юстиции РФ разъяснило политологу , в связи с чем она получила статус «иностранного агента». Об этом Шульман рассказала в эфире программы «Статус» на ютьюб-канале «Живой гвоздь», который ведет бывшая команда закрытой радиостанции «Эхо Москвы».

Вы удивитесь, но существует в законодательстве такое понятие как опосредованное иностранное финансирование. То есть, вы получаете деньги от российского источника, а российский источник получает деньги от какого-нибудь иностранного источника. Вы об этом не знали, потому что он вам не докладывает. Выходит по этой бумаге [из Минюста], что все деньги, которые я получала на «Эхе Москвы», являются [опосредованным] иностранным финансированием.

Ведущий программы «Статус» Максим Курников возразил, что «Эхо Москвы» не получало иностранного финансирования, на что Шульман ответила, что Минюст , заявляя об этом, сослался на данные Росфинмониторинга.

Минюст также счел опосредованным иностранным финансированием зарплату, которую Шульман получала как преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки), однократную выплату от благотворительного фонда миллиардера Владимира Потанина, гонорар за книгу от издательства «АСТ» и деньги от института «Стрелка».

Мажоритарным акционером радиостанции «Эхо Москвы» была «Газпром-медиа», которая входит в структуру «Газпрома».

1 марта Генпрокуратура обвинила «Эхо Москвы» в распространении ложных сведений о войне в Украине. Радиостанция была отключена от эфира, а ее сайт — заблокирован. 3 марта совет директоров «Эха» принял решение о ликвидации радиоканала и сайта. Главный редактор «Эха» был уволен.

Минюст внес Екатерину Шульман в список «иностранных агентов» 15 апреля. 22 апреля стало известно, что туда же попал Алексей Венедиктов. Оба оспорили включение в перечень «иноагентов» в суде.

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