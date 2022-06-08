Канада запретила экспорт в Россию 28 видов услуг, «жизненно важных» для нефтяной, газовой и химической промышленности

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Канада расширяет санкции против России. Об этом сообщается на сайте канадского министерства иностранных дел.

Новые меры вводят запрет на экспорт 28 [видов] услуг, жизненно важных для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности [России], включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги.

На нефтяную, газовую и химическую промышленность приходится около 50% доходов федерального бюджета России, отмечает МИД Канады.

В списке попавших под запрет услуг — строительные и инженерные работы, транспортировка нефти и газа, продажа металлов, руд, древесины и химикатов.

Новые санкции вводятся в ответ на «продолжающееся вопиющее и неоправданное вторжение в Украину». Их цель — снизить возможности России продолжать войну в Украине.

В связи с российским вторжением в Украину 24 февраля 2022 года Канада ввела санкции в отношении более чем тысячи физических и юридических лиц. В конце мая под канадские санкции попала бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, которая считается партнершей президента РФ Владимира Путина.

Евросоюз 31 мая согласовал частичное эмбарго на российскую нефть (оно не затронет поставки по трубопроводам) и запрет на страхование морских перевозок российской нефти. Его поддержала Великобритания, таким образом, он распространяется на крупнейший в этой сфере рынок страхования — Lloydʼs of London.

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