Канада ввела санкции в отношении 22 россиян, включая Алину Кабаеву

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Правительство Канады расширило список россиян, в отношении которых введены санкции из-за вторжения России в Украину.

Новыми фигурантами списка, сообщается на сайте правительства Канады, стали 22 человека. Среди них глава совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева, члены правления ВТБ и Сбербанка (в том числе три человека, уже покинувших пост), а также дочери основателя Альфа-банка Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман.

В середине мая Великобритания ввела санкции в отношении Алины Кабаевой и ряда других лиц, входящих, как считается, в близкое окружение президента РФ Владимира Путина. В британский санкционный список, в частности, попала бывшая жена Путина Людмила Очеретная, его двоюродный брат Игорь Путин, а также сын Игоря Путина — Роман. США наложили санкции на «взрослых дочерей Путина» Катерину Тихонову и Марию Воронцову.

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