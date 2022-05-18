Вице-премьер РФ Хуснуллин: Запорожская АЭС будет работать на Россию и поставлять электричество в Украину за деньги

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Запорожская АЭС будет работать на Россию, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который приехал с визитом в Мелитополь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Энергоэлектричество — это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать, не будет принимать — (АЭС) будет работать на Россию», — сказал Хуснуллин. По его словам, Россия не будет «беспокоиться по поводу того, куда продать электроэнергию».

Вице-премьер объяснил свой визит в Запорожскую область помощью для интеграции региона с РФ. Он также заявил, что «перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье», и сообщил о планах запустить максимальный оборот рубля на всех «освобожденных» территориях Украины. В частности, жителям Запорожской области, по словам Хуснуллина, начнут платить зарплаты и пенсии в рублях уже в мае.

Накануне чиновник выступил с похожими заявлениями в Херсонской области Украины, также занятой российскими силами.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы — находится в городе Энергодар, который российские силы контролируют с начала марта. В ночь на 4 марта АЭС подверглась обстрелам, в результате чего там произошел пожар на площади около двух тысяч квадратных метров. Украина обвинила Россию в атаке на станцию. Минобороны РФ заявило, что инцидент произошел из-за провокации «украинских диверсантов».

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь