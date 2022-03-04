Минобороны обвинило «украинских диверсантов» в провокации на Запорожской АЭС

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Минобороны РФ обвинило «украинскую диверсионную группу» в обстреле и поджоге объектов Запорожской АЭС, где в ночь на 4 марта произошел пожар.

В ведомстве утверждают, что контролируют ЗАЭС с 28 февраля и что в ночь на 4 марта «украинская диверсионная группа» обстреляла патруль Росгвардии из учебно-тренировочного центра, а затем подожгла здание.

«Целью провокации киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения», — заявили в Минобороны.

Украинские власти обвиняют российских военных в обстреле площадки Запорожской АЭС, который спровоцировал пожар.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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